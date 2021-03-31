Как хоккеисты бежали из СССР: первый украинец, предатель родины и липовый муж

Капитан Виннипега Дэйл Хаверчук, в жилах которого текла украинская кровь, мощным силовым приемом встретил первого советского хоккеиста в НХЛ. 31 марта 1989 года Сергей Пряхин вышел на лед в матче Калгари против Виннипега. Он отыграл 14 минут и получил хорошие отзывы экспертов.

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Кто такой Пряхин?

Сергей играл за московские Крылья Советов, выигрывал "серебро" чемпионата мира-1987 и на драфте-88 был выбрал Калгари под последним, 252-м, номером. И вдруг получил разрешение уехать в Канаду, с формулировкой "набраться опыта". "Холодная война" заканчивалась и в Союзе уже начинали потихоньку отпускать спортсменов за границу. Да и в Совинтерспорте забирали практически всю зарплату игрока, а это 125 000 долларов в месяц, плюс ушли в Союз и стартовые премиальные – $150 000. Калгари в том сезоне выиграл Кубок Стэнли, а Пряхин хоть и не играл в финале, получил чемпионский перстень. Зачем он был нужен НХЛ? Так в лиге пытались наладить отношения с СССР, чтобы потом пригласить звезд советского хоккея.

Сергей Пряхин считается первым хоккеистом из Советского Союза, кому было разрешено играть в НХЛ. Но по факту, он не был первым советским игроком в лиге.

Как Нечаев сжег паспорт

Виктор Нечаев родился в Амурской области, играл за Сибирь, питерский СКА. Побывав на турнирах за границей, решил во что бы то ни стало уехать из Союза. Для этого заключил фиктивный брак с гражданкой Израиля, но переезд сорвался. Виктор сжег свой паспорт, чтобы получить чистый. И снова заключить фиктивный брак. На этот раз он нашел американку во время турнира в Швейцарии. Сработало. Нечаев выехал из Союза в 1982 году и развелся со своей женой, заплатив ей 5 тысяч долларов за эту аферу.

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Он поселился в Лос-Анджелесе, где поддерживал форму с бывшими хоккеистами. Там его заметил тренер Лос-Анджелес Кингз и пригласил в НХЛ. В сильнейшей лиге мира Нечаев сыграл всего три матча и забросил одну шайбу.

Несмотря на удачный вояж Пряхина, дальше звездные хоккеисты из СССР вынуждены были бежать, как Нечаев.

Годынюк – первый украинец в НХЛ

Александр Годынюк был первым украинцем, кто сбежал в НХЛ. Игрок киевского Сокола в 1990 году был признан лучшим защитником молодежного чемпионата мира. И выбран Торонто на драфте НХЛ. Однако никто в Канаду отпускать его не собирался. Тогда хоккеист решился на побег, который курировали из Торонто. Сначала Александр отправился в качестве туриста в дружескую Польшу. В Варшаве он получил разрешение на поездку в Югославию, где его уже ждали в канадском посольстве. Игроку сразу дали визу и он улетел в Канаду.

Предатель родины Могильный

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В конце 80-х Александр Могильный считался в СССР лучшим молодым хоккеистом. К 20 годам он выиграл чемпионат мира и стал олимпийским чемпионом. И грезил Кубком Стэнли. В США его ждали, Баффало задрафтовал хоккеиста.

Бежать Могильный решил на чемпионате мира 1989 года в Швеции. Там он связался с Баффало и представители клуба уже на следующий день были в Стокгольме. Действовали стремительно, в американском посольстве делали документы на выезд, поскольку у Могильного не было загранпаспорта, их в командировках забирали представители КГБ. Хоккеиста в это время представители Баффало прятали в гостинице.

Уже на следующий день Александр сидел в самолете на Нью-Йорк, а в СССР его клеймили по полной – дезертир, предатель родины. Было где разгуляться, ведь он играл за ЦСКА и был офицером советской армии. Спустя несколько дней после переезда в США Могильный запросил у американского правительства статус политического беженца. Обратного пути уже не было.

"Мне страшно себе представить, что было бы, если бы я этого не сделал!" – скажет потом о своем побеге Могильный.

Пачки долларов и фото небоскреба для Федорова

Сергей Федоров в ЦСКА играл в одной тройке с Могильным. И после побега партнера по команде тоже получил предложение перебраться за океан. В 1989 году во время серии товарищеских матчей с Федоровым договорились встретиться представители Детройта, которые выбрали игрока на драфте. По воспоминаниям хоккеиста на встрече перед ним поставили:

свитер Детройта с фамилией Федоров;

контракт капитана команды Стива Айзермана, пообещав такие же условия;

пачки долларов;

фотографии небоскреба, проживание в котором клуб готов был оплатить на три года вперед;

брошюру с последними моделями авто.

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Федоров боялся последствий на родине и отказался от побега. Но спустя год – все же решился. В 1990 году сборная СССР поехала в Штаты на Игры доброй воли. И в один из дней Сергей не вернулся в гостиницу. Детройт его дождался. Федоров сполна отблагодарил команду, выиграв с ней три Кубка Стэнли.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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