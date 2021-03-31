Як хокеїсти тікали з СРСР: перший українець, зрадник батьківщини і липовий чоловік

Капітан Вінніпега Дейл Хаверчук, в жилах якого текла українська кров, потужним силовим прийомом зустрів першого радянського хокеїста в НХЛ. 31 березня 1989 року Сергій Пряхін вийшов на лід у матчі Калгарі проти Вінніпега. Він відіграв 14 хвилин і отримав хороші відгуки експертів.

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Хто такий Пряхін?

Сергій грав за московські Крила Рад, вигравав "срібло" чемпіонату світу-1987 і на драфті-88 був вибраний Калгарі під останнім, 252-м, номером. І раптом отримав дозвіл виїхати в Канаду, з формулюванням "набратися досвіду". "Холодна війна" закінчувалася і в Союзі вже починали потихеньку відпускати спортсменів за кордон. Та й в Совінтерспорті забирали практично всю зарплату гравця, а це буде 125 000 доларів на місяць, плюс пішли в Союз і стартові преміальні – $150 000. Калгарі в тому сезоні виграв Кубок Стенлі, а Пряхін хоч і не грав у фіналі, отримав чемпіонський перстень. Навіщо він був потрібен НХЛ? Так в лізі намагалися налагодити відносини з СРСР, щоб потім запросити зірок радянського хокею.

Сергій Пряхін вважається першим хокеїстом з Радянського Союзу, кому було дозволено грати в НХЛ. Але по факту, він не був першим радянським гравцем у лізі.

Як Нечаєв спалив паспорт

Віктор Нечаєв народився в Амурській області, грав за Сибір, пітерський СКА. Побувавши на турнірах за кордоном, вирішив будь-що-будь виїхати з Союзу. Для цього уклав фіктивний шлюб з громадянкою Ізраїлю, але переїзд зірвався. Віктор спалив свій паспорт, щоб отримати чистий. І знову укласти фіктивний шлюб. На цей раз він знайшов американку під час турніру в Швейцарії. Спрацювало. Нечаєв виїхав з Союзу в 1982 році і розлучився зі своєю дружиною, заплативши їй 5 тисяч доларів за цю аферу .

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Він оселився в Лос-Анджелесі, де підтримував форму з колишніми хокеїстами. Там його помітив тренер Лос-Анджелес Кінгз і запросив в НХЛ. У найсильнішій лізі світу Нечаєв зіграв всього три матчі і закинув одну шайбу.

Незважаючи на вдалий вояж Пряхіна, далі зіркові хокеїсти з СРСР змушені були тікати, як Нечаєв.

Годинюк – перший українець в НХЛ

Олександр Годинюк був першим українцем, хто втік в НХЛ. Гравець київського Сокола в 1990 році був визнаний кращим захисником молодіжного чемпіонату світу. І обраний Торонто на драфті НХЛ. Однак ніхто в Канаду відпускати його не збирався. Тоді хокеїст зважився на втечу, якою керувати з Торонто. Спочатку Олександр відправився в якості туриста в дружню Польщу. У Варшаві він отримав дозвіл на поїздку до Югославії, де його вже чекали в канадському посольстві. Гравцеві відразу дали візу і він полетів до Канади.

Зрадник батьківщини Могильний

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В кінці 80-х Олександр Могильний вважався в СРСР найкращим молодим хокеїстом. До 20 років він виграв чемпіонат світу і став олімпійським чемпіоном. І марив Кубком Стенлі. У США його чекали, Баффало задрафтував хокеїста.

Тікати Могильний вирішив на чемпіонаті світу 1989 року в Швеції. Там він зв'язався з Баффало і представники клубу вже на наступний день були в Стокгольмі. Діяли швидко, в американському посольстві робили документи на виїзд, оскільки у Могильного не було закордонного паспорта, їх у відрядженнях забирали представники КДБ. Хокеїста в цей час представники Баффало ховали в готелі.

Вже на наступний день Олександр сидів у літаку на Нью-Йорк, а в СРСР його таврували по повній – дезертир, зрадник батьківщини. Було де розгулятися, адже він грав за ЦСКА і був офіцером радянської армії. Через кілька днів після переїзду в США Могильний запросив у американського уряду статус політичного біженця. Зворотного шляху вже не було.

"Мені страшно собі уявити, що було б, якби я цього не зробив!" – скаже потім про свою втечу Могильний.

Пачки доларів і фото хмарочоса для Федорова

Сергій Федоров в ЦСКА грав в одній трійці з Могильним. І після втечі партнера по команді теж отримав пропозицію перебратися за океан. У 1989 році під час серії товариських матчів з Федоровим домовилися зустрітися представники Детройта, які вибрали гравця на драфті. За спогадами хокеїста на зустрічі перед ним поставили:

светр Детройта з прізвищем Федоров;

контракт капітана команди Стіва Айзермана, пообіцявши такі ж умови;

пачки доларів;

фотографії хмарочоса, проживання в якому клуб готовий був сплатити на три роки вперед;

брошуру з останніми моделями авто.

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Федоров боявся наслідків на батьківщині і відмовився від втечі. Але через рік – все ж таки зважився. У 1990 році збірна СРСР поїхала в Штати на Ігри доброї волі. І в один з днів Сергій не повернувся в готель. Детройт його дочекався. Федоров сповна віддячив команді, вигравши з нею три Кубка Стенлі.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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