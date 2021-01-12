И тут в сауну вошла голая женщина: чего испугался легендарный тренер сборной СССР

Забавный эпизод произошел на чемпионате мира в Хельсинки

Финское издание Iltalehti рассказало забавную историю с чемпионата мира по хоккею, который проходил в Хельсинки в 1982 году. На турнир приехала и сборная СССР, возглавляемая легендарным Виктором Тихоновым.

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По прибытии в финскую столицу советская команда остановилась в лучшем отеле Хельсинки. Хоккеисты отправились отдыхать, а руководство команды заказало сауну.

В какой-то момент дверь сауны открылась и вошла женщина "в наряде Евы". Все быстро сообразили, что она просто ошиблась дверью. Дав полотенце, женщину перенаправили в женское отделение сауны. Все дружно посмеялись, кроме Тихонова.

Он испугался, что это может быть американской провокацией и назавтра в западных газетах будут фотографии тренеров с обнаженной женщиной.

Виктор Тихонов в качестве главного тренера трижды становился олимпийским чемпионом. И восемь раз побеждал на чемпионе мира.

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Ранее мы сообщали, что финский болельщик оскорбил сборную России во время матча за бронзовые медали молодежного чемпионата мира. Фанат написал на плакате "Рюсся" – это уничижительное финское прозвище россиян. Кстати, сборная Финляндии обыграла Россию и завоевала "бронзу".

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