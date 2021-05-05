Достали трактористы! Как из-за СССР сборная Канады покинула мировой хоккей

В 70-х годах сборная Канады отказалась участвовать в чемпионатах мира из-за запрета на выступление в турнирах игроков из НХЛ

Сборная Канады по хоккею является самой титулованной командой чемпионатов мира – 50 медалей, 26 из которых золотые. Но если полистать архивы мировых первенств, то у "Кленовых листьев" будет существенный пробел на пьедесталах. Разберемся, что случилось.

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Чемпионат мира по хоккею 1970 года впервые должен был пройти в Канаде. За год до этого канадцы с треском провалились на ЧМ, проиграв всем основным соперникам. И тут их терпение лопнуло. Несправедливость было вопиющей, канадским профессионалам запрещали выступать на чемпионате мира. В то время, как за СССР по документам играли сплошные трактористы да фрезеровщики, которые в глаза ни трактора, ни станка не видели.

Под давлением родоначальников хоккея руководство Международной федерации (ИИХФ) пошло на компромисс. Канадцам было разрешено использовать в турнире девятерых хоккеистов из команд низших профессиональных лиг. Представителям НХЛ играть было нельзя. Однако вскоре и это запретили. Под нажимом МОК и его президента американца Эвери Брендеджа ИИХФ вновь наложила запрет на участие профессионалов в первенствах мира. Тогда представители Канады отказались от проведения чемпионата мира и вышли из состава Международной федерации.

Годы шли, но канадцы не сдавались. За это время они организовали Суперсерию со сборной СССР, где смогли выставить свой сильнейший состав.

И лишь в 1977 году МОК и ИИХФ сдались. На чемпионат мира впервые поехали игроки из клубов НХЛ. Но там Канаду ждал ужасный провал. "Кленовые листья" потерпели самое разгромное поражение в своей истории – 1:11 от СССР.

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Второй матч между этим командами завершился победой Советского Союза – 8:1. Ложкой меда в этой бочке дегтя может служить разве что победа Канады над будущим чемпионом Чехословакией – 8:2 и серебряным призером Швецией – 7:0. Канадцы заняли тогда четвертое место.

Лишь спустя 27 лет Канада смогла стать чемпионом мира, а принимали мировое первенство канадцы всего один раз за всю историю – в 2008 году.

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