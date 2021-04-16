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Позорная стена разделила СССР и США на чемпионате мира по хоккею

16 апреля, 12:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Из-за возведения Берлинской стены хоккеистам ГДР не дали визы в США, вместе с немцами на мировое первенство не поехали и другие страны из соцлагеря

В 1957 году Советский Союз со страшной силой клеймил империалистов, которые не приехали в Москву на чемпионат мира по хоккею. Прошло всего пять лет и уже СССР бойкотировал мировое первенство.

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В 1962 году впервые хоккейный ЧМ должен был пройти в Северной Америки. Турнир доверили американским Колорадо-Спрингс и Денверу. А за несколько месяцев до этого в Берлине начали возводить стену. "Антифашистский оборонительный вал" – так ее называли в ГДР или "Позорная стена" – это уже версия ФРГ.

Причем тут хоккей? Все просто. Американцы наложили санкции на ГДР и отказались выдать визы хоккеистам Восточной Германии. Это запустило цепную реакцию. В знак солидарности на чемпионат мира не поехали братья ГДР по соцлагерю – СССР, Чехословакия и Румыния.

Как и в 1957 году, бойкотом воспользовались шведы, которые стали чемпионами мира. Нападающий сборной Швеции Свен Тумба-Юханссон стал первым в истории трехкратным чемпионом мира.

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Говорят, главный тренер сборной Швеции Арне Стремберг попросил ювелира разрезать его медаль пополам. Одну часть он оставил себе, а вторую отдал своему предшественнику Эду Рейглу, многое сделавшему для становления команды.

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Итоги чемпионата мира-1962:

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сборная СССР чемпионат мира по хоккею
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