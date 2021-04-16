Ганебна стіна розділила СРСР і США на чемпіонаті світу з хокею

Через зведення Берлінської стіни хокеїстам НДР не дали візи в США, разом з німцями на світову першість не поїхали і інші країни з соцтабору

У 1957 році Радянський Союз зі страшною силою таврував імперіалістів, які не приїхали в Москву на чемпіонат світу з хокею. Минуло всього п'ять років і вже СРСР бойкотував світову першість.

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У 1962 році вперше хокейний ЧС повинен був пройти в Північній Америці. Турнір довірили американським Колорадо-Спрінгс та Денверу. А за кілька місяців до цього в Берліні почали зводити стіну. "Антифашистський оборонний вал" – так її називали в НДР або "Ганебна стіна" – це вже версія ФРН.

Причому тут хокей? Все просто. Американці наклали санкції на НДР і відмовилися видати візи хокеїстам Східної Німеччини. Це запустило ланцюгову реакцію. В знак солідарності на чемпіонат миру не поїхали брати НДР по соцтабору – СРСР, Чехословаччина і Румунія.

Як і в 1957 році, бойкотом скористалися шведи, які стали чемпіонами світу. Нападаючий збірної Швеції Свен Тумба-Юханссон став першим в історії триразовим чемпіоном світу.

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Кажуть, головний тренер збірної Швеції Арне Стремберг попросив ювеліра розрізати його медаль навпіл. Одну частину він залишив собі, а другу віддав своєму попередникові Еду Рейглу, який багато зробив для становлення команди.

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Підсумки чемпіонату світу-1962:

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