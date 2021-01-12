І тут в сауну увійшла гола жінка: чого злякався легендарний тренер збірної СРСР

Фінське видання Iltalehti розповіло кумедну історію з чемпіонату світу з хокею, який проходив в Гельсінкі в 1982 році. На турнір приїхала і збірна СРСР, очолювана легендарним Віктором Тихоновим.

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Після прибуття до фінської столиці радянська команда зупинилася в найкращому готелі Гельсінкі. Хокеїсти вирушили відпочивати, а керівництво команди замовило сауну.

У якийсь момент двері сауни відкрилася і увійшла жінка "в наряді Єви". Всі швидко зметикували, що вона просто помилилася дверима. Давши рушник, жінку перенаправили в жіноче відділення сауни. Всі дружно посміялися, крім Тихонова.

Він злякався, що це може бути американською провокацією і завтра в західних газетах будуть фотографії тренерів з оголеною жінкою.

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Раніше ми повідомляли, що фінський уболівальник образив збірну Росії під час матчу за бронзові медалі молодіжного чемпіонату світу. Фанат написав на плакаті "Рюсся" – це зневажливе фінське прізвисько росіян. До речі, збірна Фінляндії обіграла Росію і завоювала "бронзу".

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