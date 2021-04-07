"Боягузливі стратеги з НАТО": чому хокеїсти бойкотували чемпіонат світу в СРСР

Через події в Будапешті на світову першість не приїхали США і Канада

Звіряча розправа Радянського Союзу над учасниками Будапештського повстання в 1956 році викликала лише глибоке занепокоєння з боку ООН. Нуль реакції, порожні декламації.

Реклама

Зате не спрацювало відоме гасло "спорт поза політикою". Провідні команди світу відмовилися їхати на чемпіонат світу в Москву.

У 1957 році Радянський Союз вперше в історії отримав право провести світову першість з хокею з шайбою. Велике свято було зіпсоване бойкотом. В знак протесту проти подій в Угорщині в Москву відмовилися їхати збірні Канади, США, ФРН, Норвегії, Швейцарії та Італії.

"Ми з інтересом читали розповіді про напружені тренуваннях канадців і американців, про їхнє гаряче бажання знову схрестити ключки з кращими командами Європи. І раптом повідомлення: вони не приїдуть. Винуватцем цього стали, виявляється, державний департамент США і міністерство закордонних справ Канади. Дві держави, люблячі покричати про свою горезвісну відданість "свободі", наклали поліцейську заборону на зустріч спортсменів. І це аж ніяк не єдиний випадок, коли імперіалісти та їхні поплічники, боягузливі стратеги з НАТО, злобні реваншисти всіх мастей змішують політику і спорт", – писав у своїй книзі "Найцікавіший матч" лідер збірної СРСР того часу Всеволод Бобров.

Але навіть за відсутності головних суперників збірна СРСР не змогла стати чемпіоном світу. Зайвою виявилася нічия з Чехословаччиною (2:2). А ще одна нічия зі Швецією (4:4) зробила скандинавів кращою командою планети.

Чемпіонат світу-1957:

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама