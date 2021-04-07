"Трусливые стратеги из НАТО": почему хоккеисты бойкотировали чемпионат мира в СССР

Из-за событий в Будапеште на мировое первенство не приехали США и Канада

Зверская расправа Советского Союза над участниками Будапештского восстания в 1956 году вызвала лишь глубокое беспокойство со стороны ООН. Ноль реакции, пустые декламации.

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Зато не сработал избитый лозунг "спорт вне политики". Ведущие команды мира отказались ехать на чемпионат мира в Москву.

В 1957 году Советский Союз впервые в истории получил право провести мировое первенство по хоккею с шайбой. Большой праздник был испорчен бойкотом. В знак протеста против событий в Венгрии в Москву отказались ехать сборные Канады, США, ФРГ, Норвегии, Швейцарии и Италии.

"Мы с интересом читали рассказы о напряженных тренировках канадцев и американцев, об их горячем желании вновь скрестить клюшки с лучшими командами Европы. И вдруг сообщение: они не приедут. Виновником этого стали, оказывается, государственный департамент США и министерство иностранных дел Канады. Два государства, любящие покричать о своей пресловутой преданности "свободе", наложили полицейский запрет на встречу спортсменов. И это отнюдь не единственный случай, когда империалисты и их приспешники, трусливые стратеги из НАТО, злобствующие реваншисты всех мастей мешают политику и спорт", – писал в своей книге "Самый интересный матч" лидер сборной СССР того времени Всеволод Бобров.

Но даже в отсутствие главных соперников сборная СССР не смогла стать чемпионом мира. Лишней оказалась ничья с Чехословакией (2:2). А еще одна ничья со Швецией (4:4) сделала скандинавов лучшей командой планеты.

Чемпионат мира-1957:

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