Дістали трактористи! Як через СРСР збірна Канади покинула світової хокей

У 70-х роках збірна Канади відмовилася брати участь в чемпіонатах світу через заборону на виступ в турнірах гравців з НХЛ

Збірна Канади з хокею є найбільш титулованою командою чемпіонатів світу – 50 медалей, 26 з яких золоті. Але якщо погортати архіви світових першостей, то у "Кленових листків" буде суттєва прогалину на п'єдесталах. Розберемося, що трапилося.

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Чемпіонат світу з хокею 1970 року вперше мав пройти в Канаді. За рік до цього канадці з тріском провалилися на ЧС, програвши всім основним суперникам. І тут їх терпець увірвався. Несправедливість було кричущою, канадським професіоналам забороняли виступати на чемпіонаті світу. У той час, як за СРСР по документам грали суцільні трактористи та фрезерувальники, які в очі ні трактора, ні верстата не бачили.

Під тиском родоначальників хокею керівництво Міжнародної федерації (ІІХФ) пішло на компроміс. Канадцям було дозволено використовувати в турнірі дев'ятьох хокеїстів з команд нижчих професійних ліг. Представникам НХЛ грати було не можна. Однак незабаром і це заборонили. Під натиском МОК і його президента американця Евері Брендедж ІІХФ знову наклала заборону на участь професіоналів в першостях світу. Тоді представники Канади відмовилися від проведення чемпіонату світу і вийшли зі складу Міжнародної федерації.

Роки йшли, але канадці не здавалися. За цей час вони організували Суперсерію зі збірною СРСР, де змогли виставити свій найсильніший склад.

І лише в 1977 році МОК і ІІХФ здалися. На чемпіонат світу вперше поїхали гравці з клубів НХЛ. Але там Канаду чекав жахливий провал. "Кленові листки" зазнали найбільшої розгромної поразки в своїй історії – 1:11 від СРСР.

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Другий матч між цим командами завершився перемогою Радянського Союзу – 8:1. Ложкою меду в цій бочці дьогтю може слухувати хіба що перемога Канади над майбутнім чемпіоном Чехословаччиною – 8:2 і срібним призером Швецією – 7:0. Канадці зайняли тоді четверте місце.

Лише через 27 років Канада змогла стати чемпіоном світу, а приймали світову першість канадці всього один раз за всю історію – в 2008 році.

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