Канадец избил двух россиян в одном матче: разборки в НХЛ

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Главный хулиган НХЛ Том Уилсон снова нарвался на длительную дисквалификацию. Хоккеист Вашингтон Кэпиталз своей грубостью в матче против Нью-Йорк Рейнджерс удивил даже местных экспертов. Интересно. Что под горячую руку канадца попали исключительно россиян.
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Во время одной из атаки Уилсон решил ударить лежащего на льду Павла Бучневича, хотя ситуация не требовала грубости.
А немного позже он атаковал Артемия Панарина. При этом, у россиянина во время драки слетел шлем, и он лишь чудом не разбил голову об лед, когда его опрокинул канадец.
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Уилсон недавно только отсидел семиматчевую дисквалификацию, однако теперь ему может светить не менее суровое наказание.