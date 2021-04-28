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Лучше прямо сказать об этом людям: важное заявление по хоккейному ЧМ

28 апреля, 16:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса

/ Фото: AFP

Пандемия продолжает больно бить по спорту. Как заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, матчи чемпионата мира по хоккею пройдут без зрителей из-за коронавируса.

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"К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды", – цитирует премьер-министра Sputnik.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Планируется, что все 16 команд-участниц турнира будут размещены в одной гостинице.

Напомним, что изначально мировое первенство должно было пройти в Риге и Минске. Но в феврале Международная федерация решила не проводить турнир в Минске и перенести все матчи в Латвию. Причина – политические протесты в Беларуси.

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