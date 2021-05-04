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Канадець побив двох росіян в одному матчі: розборки в НХЛ

4 травня, 09:56

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Хокеїст Вашингтон Кепіталз Том Уілсон побився з російськими гравцями Нью-Йорк Рейнджерс Павлом Бучневич і Артемієм Панаріним. Йому загрожує тривала дискваліфікація

Фото: POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

Фото: POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

Головний хуліган НХЛ Том Уілсон знову нарвався на тривалу дискваліфікацію. Хокеїст Вашингтон Кепіталз своєю брутальністю в матчі проти Нью-Йорк Рейнджерс здивував навіть місцевих експертів. Цікаво. Що під гарячу руку канадця потрапили виключно росіян.

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Під час однієї з атаки Вілсон вирішив вдарити лежачого на льоду Павла Бучневича, хоча ситуація не вимагала грубості.

А трохи пізніше він атакував Артемія Панаріна. При цьому, у росіянина під час бійки злетів шолом, і він лише дивом не розбив голову об лід, коли його перекинув канадець.

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Вілсон недавно тільки відсидів семиматчеву дискваліфікацію, проте тепер йому може світити не менш суворе покарання.

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