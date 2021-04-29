Отказываются играть за сборную: в украинском хоккее разгорелся скандал

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Неприятная ситуация складывается в отечественном хоккее. Национальная федерация и лига, которая проводит чемпионат в последние годы, рассорились и теперь выдвигают друг другу взаимные обвинения и претензии. В частности, ФХУ заявила, что УХЛ не имеет права проводить чемпионат страны. В ответ лига подала в суд.
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Кроме того, многие хоккеисты, сотрудники клубов УХЛ написали открытое письмо президенту ФХУ Георгию Зубко, сообщает sport.ua. В нем выдвинуты несколько требований: принести публичные извинения и провести честные выборы. Ранее к ним не допустили олимпийского чемпиона Алексея Житника. На днях Зубко назвал чемпионат УХЛ антиукраинским.
Также игроки заявили, что в случае невыполнения требований со стороны Федерации, они оставляют за собой право отказаться от участия в любых спортивных мероприятиях под эгидой ФХУ. Подписи под ультиматумом поставили более 60 человек. Копию письма направили президенту НОК Сергею Бубке и министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту.
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