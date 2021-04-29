Отказываются играть за сборную: в украинском хоккее разгорелся скандал

Федерация хоккея Украины и Украинская хоккейная лига вступили в противостояние из-за проведения чемпионата страны в следующем сезоне

/ Фото: iihf.com

Неприятная ситуация складывается в отечественном хоккее. Национальная федерация и лига, которая проводит чемпионат в последние годы, рассорились и теперь выдвигают друг другу взаимные обвинения и претензии. В частности, ФХУ заявила, что УХЛ не имеет права проводить чемпионат страны. В ответ лига подала в суд.

Реклама

Ожидается, что в мае сборная Украины сыграет в антикоронавирусном турнире.

Кроме того, многие хоккеисты, сотрудники клубов УХЛ написали открытое письмо президенту ФХУ Георгию Зубко, сообщает sport.ua. В нем выдвинуты несколько требований: принести публичные извинения и провести честные выборы. Ранее к ним не допустили олимпийского чемпиона Алексея Житника. На днях Зубко назвал чемпионат УХЛ антиукраинским.

Также игроки заявили, что в случае невыполнения требований со стороны Федерации, они оставляют за собой право отказаться от участия в любых спортивных мероприятиях под эгидой ФХУ. Подписи под ультиматумом поставили более 60 человек. Копию письма направили президенту НОК Сергею Бубке и министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту.

Недавно Донбасс обыграл Сокол в финале чемпионата Украины.

Реклама

Сборные команды на международные соревнования направляет министерство, но комплектация проводится национальными федерациями.

Недавно коллекторы избили бывшего игрока сборной Украины, а семью держали в заложниках.

Смотрите, что рассказывал директор УХЛ Сергей Варламов о сезоне 2020/2021:

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов оценил сезон-2020/2021