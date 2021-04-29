Відмовляються грати за збірну: в українському хокеї розгорівся скандал

Федерація хокею України та Українська хокейна ліга вступили в протистояння через проведення чемпіонату країни в наступному сезоні

/ Фото: iihf.com

Неприємна ситуація складається у вітчизняному хокеї. Національна федерація і ліга, яка проводить чемпіонат в останні роки, розсварилися і тепер висувають друг одному взаємні звинувачення і претензії. Зокрема, ФХУ заявила, що УХЛ не має права проводити чемпіонат країни. У відповідь ліга подала до суду.

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Крім того, багато хокеїсти, співробітники клубів УХЛ написали відкритого листа президенту ФХУ Георгію Зубко, повідомляє sport.ua. У ньому висунуті кілька вимог: принести публічні вибачення і провести чесні вибори. Раніше до них не допустили олімпійського чемпіона Олексія Житника. Днями Зубко назвав чемпіонат УХЛ антиукраїнським.

Також гравці заявили, що в разі невиконання вимог з боку Федерації, вони залишають за собою право відмовитися від участі в будь-яких спортивних заходах під егідою ФХУ. Підписи під ультиматумом поставили більше 60 людина. Копію листа направили президенту НОК Сергію Бубці та міністру молоді та спорту України Вадиму Гутцайту.

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