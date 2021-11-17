В России потребовали матча с Украиной

Только на нейтральном поле – заявление бывшей первой ракетки мира россиянина Евгения Кафельникова

Украина и РФ не сыграют в плей-офф ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Лучший в прошлом теннисист мира россиянин Евгений Кафельников раскритиковал решение ФИФА и УЕФА развести сборные Украины и России при жеребьевке плей-офф за выход на ЧМ-2022.

"Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчах на ЧМ или ЧЕ по футболу. Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение", – написал Кафельников в своем Twitter.

Отметим, решение о разведении команд принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – оккупация Россией Крыма и война на Донбассе.

Реклама

Как бы закончился матч Украины и России? "Сборная Украины вас закроет!" – заявил на днях россиянам Артем Милевский.

Реклама

Напомним, Украина пробилась в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 благодаря выездной победе над Боснией 2:0, а также тому, что в параллельном матче Финляндия проиграла Франции 0:2.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.

В полуфинале Украине достанется в соперники кто-то из пятерки: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.