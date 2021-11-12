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Милевский – красава! За поребриком полыхает от его сравнения Украины с Россией

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 ноября, 21:29
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В России не могут простить Артему Милевскому его слова о слабости сборной России
Милевский уверен, что у российской сборной нет шансов в матче против сине-желтых
Милевский уверен, что у российской сборной нет шансов в матче против сине-желтых / Фото: Коллаж: Сегодня

Невинное сравнение Артемом Милевским двух футбольных сборных вызвало волну негодования у северного соседа. Что там говорить, если депутаты Госдумы РФ стали комментировать экспертное мнение экс-игрока сборной Украины.

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По мнению российских политиков, такими словами Артем Милевский набирает популярности у болельщиков. А успехи киевского Динамо в союзные времена до сих пор стоят поперек горла отдельным россиянам.

"Надо же им что-то говорить. Давайте тогда мы будем говорить, что у нас пляжники самые лучшие? Сейчас любой украинский спортсмен, если он выиграл, особенно у россиян, может сказать какие-то такие слова. И будет тебе почет и уважение в Украине.

Для них важно сейчас говорить что-то про Россию, ты сразу становишься героем.

Потом окажется, что было только киевское Динамо во время Советского Союза", – сказала депутат Госдумы РФ Светлана Журова в интервью изданию Спорт-Экспресс.

А еще один специалист из России, когда разговор заходит о сравнении украинского и российского футбола, сразу переключился на хоккей.

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"На сегодняшний день футбол России и Украины находится на одном уровне. У Украины славные футбольные традиции, но ничего страшного в этом нет.

Но, например, в хоккее мы не слышали ни об одной украинской команде.

Даже если украинские футболисты будут выглядеть круче наших – ничего страшного. Значит, они лучше готовы", – приводит слова депутата Госдумы РФ Дмитрия Свищева Спорт-Экспресс.

Напомним, что же вызвало такую реакцию в России.

"Сборная Украины вас закроет. Имею в виду в плане футбола закроет Россию. Украинские футболисты сильнее, и они знают, что они делают", – сказал Милевский в выпуске на YouTube-канале Коммент.Шоу.

Артем Милевский
Артем Милевский

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Отметим, что Артем Милевский выступал за сборную Украины с 2006 по 2012 год. За это время он провел в составе сине-желтой дружины 50 матчей и забил восемь мячей. Принимал участие в ЧМ-2006 и Евро-2012.

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