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Заслужил! Петракова сделают полноценным главным тренером сборной Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 ноября, 00:53
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на радостях после победы сборной Украины в Боснии и выхода в плей-офф ЧМ-2022 пообещал убрать от Петракова приставку и.о
Александр Петраков и Андрей Павелко
Александр Петраков и Андрей Павелко / Фото: УАФ

Украина обыграла Боснию и Герцеговину на выезде и заняла вторую строчку, опередив Финляндию. Босния – Украина 0:2 видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

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Павелко после встречи зашел в раздевалку нашей команды и поздравил футболистов и тренерский штаб во главе с Александром Петраковым.

А затем Павелко ответил на вопрос о будущем Петракова, раскрыв небольшой сюрприз, который готовили для болельщиков.

"Завтра будет проходить исполком УАФ, на котором утвердим главного тренера женской команды Луиса Кортес. Утвердим Николау Риццоли в качестве куратора украинских судей.

Еще мы готовили такую прекрасную историю как утверждение Александра Петракова главным тренером без приставки исполняющий обязанности. Это будет предложено исполкому. Я уверен, что это будет поддержано", – сообщил Павелко в эфире канала Футбол-1.

Павелко возглавил сборную Украины с приставкой и. о. 18 августа после ухода Андрея Шевченко. Под его руководством национальная команда одержала две победы и четыре раза сыграла вничью.

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