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Босния – Украина: обзор матча отбора на ЧМ-2022

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
16 ноября, 22:40
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16 ноября в Зенице на стадионе "Билино Поле" в заключительном туре отбора на Чм-2022 встречались Босния и Герцеговина и Украина. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты игры
Босния VS Украина
Босния VS Украина / Фото: REUTERS

Мы проводили онлайн матча Босния – Украина с подробным описанием всех ключевых моментов.

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В первом тайме украинцы больше владели мячом и создали больше опасных моментов, но мяч упорно не летел в сетку ворот наших соперников.

Однако перед самым перерывом боснийцы едва не открыли счет в матче, когда после углового пробивал головой Деннис Хаджикадунич, но Георгий Бущан в фантастическом прыжке спас наши ворота, а затем мяч подальше выбили защитники.

Обзор появится позже...

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Напомним, что Босния уже лишилась шансов на выход в плей-офф, а вот Украине необходимо обязательно выигрывать. Но это еще не все – даже в случае победы украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.

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8
Верес
14
12:15
19
9
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14
16:22
19
10
Рух
13
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13
11
Колос
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8:21
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Черноморец
14
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11
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14
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