Босния – Украина: обзор матча отбора на ЧМ-2022

16 ноября в Зенице на стадионе "Билино Поле" в заключительном туре отбора на Чм-2022 встречались Босния и Герцеговина и Украина. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты игры

Босния VS Украина / Фото: REUTERS

Мы проводили онлайн матча Босния – Украина с подробным описанием всех ключевых моментов.

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В первом тайме украинцы больше владели мячом и создали больше опасных моментов, но мяч упорно не летел в сетку ворот наших соперников.

Однако перед самым перерывом боснийцы едва не открыли счет в матче, когда после углового пробивал головой Деннис Хаджикадунич, но Георгий Бущан в фантастическом прыжке спас наши ворота, а затем мяч подальше выбили защитники.

Обзор появится позже...

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Напомним, что Босния уже лишилась шансов на выход в плей-офф, а вот Украине необходимо обязательно выигрывать. Но это еще не все – даже в случае победы украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.