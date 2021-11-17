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Босния и Герцеговина 0
Украина 2
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Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
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Львов --
Заря --
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Шахтер --
Рух --
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Ингулец --
21 ноября 17:00
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Мариуполь --
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Десна --
Колос --
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Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
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Ливерпуль --
Порту --
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Украина в плей-офф ЧМ: с кем сыграем и когда будут разыгрывать последние путевки в Катар

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 ноября, 00:01
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Сборная Украины заставила понервничать своих болельщиков, но все-таки вырвала путевку в плей-офф ЧМ-2022, обыграв в последнем туре Боснию и Герцеговину. А что дальше?
Украины вырвали путевку в плей-офф ЧМ-2022
Украины вырвали путевку в плей-офф ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Но на этом борьба за чемпионат мира в Катаре не завершается. Впереди не менее тяжелые поединки за три оставшиеся путевки на мундиаль. Разбираемся, как будет проходить плей-офф раунд и кто там сыграет.

Читайте также: Украина в плей-офф ЧМ-2022: видео голов и обзор матча против Боснии

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КТО ПРОБИЛСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ ОТБОРА НА ЧМ

В стыковых матчах сыграют 10 команд, занявшие вторые места в отборочных группах, а также еще две лучшие команды из своих групп Лиги наций, которые финишировали за пределами ТОП-2 в своей группе.

Полный список частников плей-офф выглядит следующем образом:

  1. Португалия
  2. Шотландия
  3. Италия
  4. Россия
  5. Швеция
  6. Польша
  7. Уэльс
  8. Северная Македония
  9. Турция
  10. Украина
  11. Австрия (из Лиги наций)
  12. Чехия (из Лиги наций)

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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПЛЕЙ-ОФФ

В этот раз плей-офф за путевки на чемпионат мира будут разыгрывать не в традиционном двуматчевом противостоянии.

Вместо этого 12 команд будут разделены на 3 пути плей-офф по четыре команды в каждом.

Затем эти четверки по олимпийской системе в одноматчевом противостоянии определят сначала финалиста, а затем победителя своего пути.

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Тройка победителей каждого пути получит путевки на чемпионат мира в Катаре.

Украинцы еще не гарантировали себе путевку в Катар. Фото: AFP

КТО С КЕМ СЫГРАЕТ

12 команд будут разделены на две корзины по шесть команд – сеяные и несеяные, согласно набранных очков в отборе. Затем с помощью жеребьевки определят полуфинальные пары на полях сеяных команд. Жеребьевка плей-офф состоится в Цюрихе 26 ноября в 18:00.

Уже сейчас можно сказать, что Украина попадет в число несеяных команд. Также УЕФА будет разводить Украину и Россию, так что в плей-офф мы с ними точно не сыграем.

Украина не сыграет с Россией в плей-офф ЧМ-2022
Украина не сыграет с Россией в плей-офф ЧМ-2022 / Фото: Reuters

КОГДА СОСТОЯТСЯ СТЫКОВЫЕ МАТЧИ

Мини-турнир за оставшиеся три путевки на ЧМ в Катар пройдет в марте 2022 года. Полуфиналы запланированы на 24/25 марта, финалы – на 28/29 марта.

А КТО УЖЕ ВЫШЕЛ НА ЧМ-2022 ОТ ЕВРОПЫ

  1. Сербия
  2. Испания
  3. Швейцария
  4. Франция
  5. Бельгия
  6. Дания
  7. Хорватия
  8. Англия
  9. Германия
  10. Нидерланды

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О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
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