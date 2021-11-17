Україна в плей-оф ЧС: з ким зіграємо і коли розігруватимуть останні путівки до Катару

Але на цьому боротьба за чемпіонат світу у Катарі не завершується. Попереду не менш важкі поєдинки за три путівки на мундіаль. Розбираємось, як проходитиме плей-оф раунд і хто там зіграє.
Читайте також: Україна у плей-офф ЧС-2022: відео голів та огляд матчу проти Боснії
ХТО ПРОБИВСЯ У ПЛЕЙ-ОФ ВІДБОРУ НА ЧС
У стикових матчах зіграють 10 команд, які посіли другі місця у відбіркових групах, а також ще дві найкращі команди зі своїх груп Ліги націй, які фінішували за межами ТОП-2 у своїй групі.
Далі по темі
Повний список участників плей-оф виглядає так:
- Португалія
- Шотландія
- Італія
- Росія
- Швеція
- Польща
- Уельс
- Північна Македонія
- Туреччина
- Україна
- Австрія (з Ліги націй)
- Чехія (з Ліги націй)
ЯК ПРОХОДИТИМЕ ПЛЕЙ-ОФ
Цього разу плей-оф за путівки на чемпіонат світу розігруватимуть не у традиційному двоматчевому протистоянні.
Натомість 12 команд будуть розділені на 3 шляхи плей-оф по чотири команди в кожному.
Потім ці четвірки за олімпійською системою в одноматчевому протистоянні визначать спочатку фіналіста, а згодом переможця свого шляху.
Трійка переможців кожного шляху отримає путівки на чемпіонат світу у Катарі.
Хто з ким зіграє
12 команд будуть поділені на два кошики по шість команд – сіяні та несіяні, відповідно до набраних очок у відборі. Потім за допомогою жеребкування визначатимуть півфінальні пари на полях сіяних команд. Жеребкування плей-оф відбудеться у Цюріху 26 листопада о 18:00.
Вже зараз можна сказати, що Україна потрапить до несіяних команд. Також УЄФА розводитиме Україну та Росію, тож у плей-оф ми з ними точно не зіграємо.
КОЛИ ВІДБУДУТЬСЯ СТИКОВІ МАТЧІ
Міні-турнір за три путівки на ЧС, що залишилися, в Катар пройде в березні 2022 року. Півфінали заплановані на 24/25 березня , фінали – на 28/29 березня.
А ХТО ВЖЕ ВИЙШОВ НА ЧС-2022 ВІД ЄВРОПИ
- Сербія
- Іспанія
- Швейцарія
- Франція
- Бельгія
- Данія
- Хорватія
- Англія
- Німеччина
- Нідерланди