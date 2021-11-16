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Олександрія --
Зоря --
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Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Браво, Україно! Дякуємо, Франціє! Ми вийшли в плей-офф ЧС-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
16 листопада, 23:34
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Українці в гостях обіграли Боснію та посіли друге місце у групі. Тепер наша команда 26 листопада дізнається суперників по стиковим матчам
Україна здобула важливу перемогу в Боснії
Україна здобула важливу перемогу в Боснії / Фото: REUTERS

Збірна України продовжуватиме боротися за вихід на чемпіонат світу. Пазл склався. Ми обіграли Боснію, а Франція виграла у Фінляндії – 2:0

Хоча перший тайм додав сивого волосся українським фанатам. Дуже млява гра без гостроти в атаці.

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А у захисті провал на 45-й хвилині. І просто неймовірний сейв Георгія Бущана. Воротар врятував нашу команду після удару головою Хаджикадунича. М'яч потрапив у стійку, але ніхто не встиг його добити в сітку!

Після перерви нам удався швидкий гол. Циганков прострелив на Ярмоленка, той не зміг пробити, але встиг Зінченко відправити м'яч у порожні ворота.

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Потім знову був суперсейв Бущана. А добив боснійців Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч!

Боснія – Україна – 0:2
Голи: Зінченко (59), Довбик (79)

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Перемога у Боснії та результат у Гельсінкі вивели українців на друге місце у турнірній таблиці.

Що далі?

Збірна України вийшла у стикові матчі ЧС-2022. Своїх суперників наша команда дізнається 26 листопада. Найімовірніше, українці будуть несіяними, а отже нам можуть потрапити такі збірні, як Португалія чи Італія.

Регламент

Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.

Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.

Дивіться яскраві фото з матчу Боснія – Україна:

Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
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