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Браво, Украина! Спасибо, Франция! Мы вышли в плей-офф ЧМ-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
16 ноября, 23:34
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Украинцы в гостях обыграли Боснию и заняли второе место в группе. Теперь наша команда 26 ноября узнает соперников по стыковым матчам
Украина добыла важную победу в Боснии
Украина добыла важную победу в Боснии / Фото: REUTERS

Сборная Украины продолжит бороться за выход на чемпионат мира. Пазл сложился. Мы обыграли Боснию, а Франция выиграла у Финляндии – 2:0.

Хотя первый тайм добавил седых волос украинским фанатам. Очень вялая игра без остроты в атаке.

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А в защите провал на 45-й минуте. И просто невероятный сейв Георгия Бущана. Вратарь спас нашу команду после удара головой Хаджикадунича. Мяч попал в стойку, но никто не успел его добить в сетку!

После перерыва нам удался быстрый гол. Цыганков прострелил на Ярмоленко, тот не смог пробить, но подоспел Зинченко и отправил мяч в пустые ворота.

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Потом был снова суперсейв Бущана. А добил боснийцев Артем Довбик, который реализовал выход один на один!

Босния – Украина – 0:2
Голы: Зинченко (59), Довбик (79)

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Победа в Боснии и результат в Хельсинки вывели украинцев на второе место в турнирной таблице.

Что дальше?

Сборная Украины вышла в стыковые матчи ЧМ-2022. Своих соперников наша команда узнает 26 ноября. Вероятней всего, украинцы будут несеяными, а значит нам могут попасться такие сборные, как Португалия или Италия.

Регламент

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.

Смотрите яркие фото с матча Босния – Украина:

Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
Босния – Украина | Фото: REUTERS
Босния – Украина / Фото: REUTERS
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