Босния – Украина: онлайн-трансляция решающего матча сборной

Во вторник, 16 ноября, в гостевом матче с Боснией и Герцеговиной решается судьба сборной Украины. Начало поединка в Зенице – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео голов, фото и комментариями.
Напомним, уже не все в руках самой команды Александра Петракова.
КАК НАМ ПОПАСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ
- Украине нужно обязательно выиграть у Боснии и Герцеговины, уже потерявшей шансы пробиться на мундиаль.
- Также нужно, чтобы финны в параллельной встрече в Хельсинки проиграли Франции, уже гарантировавшей себе путевку на ЧМ, или сыграли с ней вничью. Но если финны сыграют с Францией вничью, нужно, чтобы они забили меньше, чем забьет Украина в своем победном матче с боснийцами.
Если же Финляндия обыграет Францию, то Украина точно пролетает мимо плей-офф, с каким бы счетом ни одолела боснийцев.
ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев:
"Самое главное – бороться и проявить желание победить. Мы должны сыграть намного лучше, чем с Финляндией. Возможно, свой шанс получат некоторые футболисты, которые раньше играли меньше. Нужно проанализировать свои ошибки. Надо продолжать работать, чтобы игроки набирались опыта".
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:
"Если мы будем играть с Боснией и Герцеговиной так, как в товарищеском матче против Болгарии (1:1 в Одессе), то обязательно выйдем на чемпионат мира. Жду очень сложную игру, потому что молодежь Боснии и Герцеговины захочет показать себя. За матчем Финляндия – Франция я не буду следить и говорить ребятам ничего тоже не буду".
Тренировка Украины перед Боснией
ПРОГНОЗ НА МАТЧ БОСНИЯ – УКРАИНА
Фаворитом поединка в Зенице во вторник, 16 ноября, аналитики букмекерских контор называют Украину. На ее победу установлен коэффициент 1.81, на ничью – 3.75, на победу Боснии и Герцеговины – 4.65. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:
- Выигрыш Боснии и Герцеговины – 21%
- Ничья – 26%
- Выигрыш Украины – 53%
- Наиболее вероятный счет – 0:1
ПРОГНОЗ НА ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ
В борьбе за вторую строчку в группе аналитики отдают предпочтение Финляндии. Коэффициент на ее выход в плей-офф равен 1.65 (вероятность – 57%), а на выход в плей-офф сборной Украины – 2.15 (43%).
ГДЕ СМОТРЕТЬ БОСНИЯ – УКРАИНА
В прямом эфире матч сборных Боснии и Герцеговины и Украины во вторник, 16 ноября, начиная с 21:45, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1".
Смотрите, как Украина перед Боснией сыграла 1:1 в товарняке с Болгарией
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