16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
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Босния и Герцеговина

21:45

Украина

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
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Босния – Украина: онлайн-трансляция решающего матча сборной

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 ноября, 09:21
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Следите в онлайн-режиме за ключевым поединком сборной Украины в борьбе за выход в плей-офф за попадание на чемпионат мира-2022

Во вторник, 16 ноября, в гостевом матче с Боснией и Герцеговиной решается судьба сборной Украины. Начало поединка в Зенице – в 21:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео голов, фото и комментариями.

Босния – Украина
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Напомним, уже не все в руках самой команды Александра Петракова.

КАК НАМ ПОПАСТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ

  • Украине нужно обязательно выиграть у Боснии и Герцеговины, уже потерявшей шансы пробиться на мундиаль.
  • Также нужно, чтобы финны в параллельной встрече в Хельсинки проиграли Франции, уже гарантировавшей себе путевку на ЧМ, или сыграли с ней вничью. Но если финны сыграют с Францией вничью, нужно, чтобы они забили меньше, чем забьет Украина в своем победном матче с боснийцами.

Если же Финляндия обыграет Францию, то Украина точно пролетает мимо плей-офф, с каким бы счетом ни одолела боснийцев.

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев:

"Самое главное – бороться и проявить желание победить. Мы должны сыграть намного лучше, чем с Финляндией. Возможно, свой шанс получат некоторые футболисты, которые раньше играли меньше. Нужно проанализировать свои ошибки. Надо продолжать работать, чтобы игроки набирались опыта".

Тренер сборной Украины Александр Петраков
Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Если мы будем играть с Боснией и Герцеговиной так, как в товарищеском матче против Болгарии (1:1 в Одессе), то обязательно выйдем на чемпионат мира. Жду очень сложную игру, потому что молодежь Боснии и Герцеговины захочет показать себя. За матчем Финляндия – Франция я не буду следить и говорить ребятам ничего тоже не буду".

Тренировка Украины перед Боснией

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БОСНИЯ – УКРАИНА

Фаворитом поединка в Зенице во вторник, 16 ноября, аналитики букмекерских контор называют Украину. На ее победу установлен коэффициент 1.81, на ничью – 3.75, на победу Боснии и Герцеговины – 4.65. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

  • Выигрыш Боснии и Герцеговины – 21%
  • Ничья – 26%
  • Выигрыш Украины – 53%
  • Наиболее вероятный счет – 0:1

Украина vs Босния – в октябре во Львове сыграли 1:1
Украина vs Босния – в октябре во Львове сыграли 1:1 / Фото: Reuters

ПРОГНОЗ НА ВЫХОД В ПЛЕЙ-ОФФ

В борьбе за вторую строчку в группе аналитики отдают предпочтение Финляндии. Коэффициент на ее выход в плей-офф равен 1.65 (вероятность – 57%), а на выход в плей-офф сборной Украины – 2.15 (43%).

Без помощи Франции нам не обойтись
Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОСНИЯ – УКРАИНА

В прямом эфире матч сборных Боснии и Герцеговины и Украины во вторник, 16 ноября, начиная с 21:45, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1".

Смотрите, как Украина перед Боснией сыграла 1:1 в товарняке с Болгарией

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35
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4
Ворскла
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28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
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8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
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13
11
Колос
13
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11
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11
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