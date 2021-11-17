"Передам через знакомых": Зинченко приготовил для Франции подарок за победу над финнами

Полузащитник сборной Украины готов напоить шампанским французских футболистов, которые помогли нам выйти в плей-офф чемпионата мира

Украина выиграла у Боснии, Франция обыграла Финляндию / Фото: REUTERS

Сборная Украина победила Боснию и вышла в стыковые матчи чемпионата мира-2022. Но также мы должны благодарить и Францию, которая выиграла у Финляндии. Иначе плей-офф нам не видать.

Автор гола в ворота боснийцев полузащитник сборной Украины Александр Зинченко пообещал французам подарок за победу в Хельсинки.

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"Сборная Франции не подвела, спасибо ей за это. По случаю передам французам шампанское через знакомых!

Спасибо Бущану за сэйв в конце первого тайма. Я думал, что мяч уже в воротах… Этот сэйв нас вдохновил. Считаю, что работа Бущана на протяжении всего отбора заслуживает только уважения", – сказал Зинченко в эфире телеканала "Футбол".

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Обзор матча Босния – Украина:

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Яркие фото с матча Босния – Украина: