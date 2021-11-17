Роналду или чемпионы Европы? Выберите соперника для Украины в плей-офф ЧМ-2022

Подопечные Александра Петракова будут несеяными при жеребьевке, а значит получат более сильного соперника

Соперники могут быть очень сильными

Сборная Украины пробилась в стыковые матчи мирового первенства 2022 года. Соперника наша команда узнает после жеребьевки 26 ноября.

Уже точно известно, что украинцы не сыграют против России. Среди потенциальных наших противников – Португалия с Криштиану Роналду; действующие чемпионы Европы итальянцы; шведы, которых мы прошли в 1/8 финала Евро-2020; а также крепкие шотландцы и валлийцы.

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Кого б вы хотели увидеть соперником Украины? Сделайте свой выбор в нашем голосовании.

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Мини-турнир за оставшиеся три путевки на ЧМ в Катар пройдет в марте 2022 года. Полуфиналы запланированы на 24/25 марта, финалы – на 28/29 марта.