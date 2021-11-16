Путин х**ло заряжает на победу: украинские болельщики прошлись маршем перед матчем сборной

Болельщики сборной Украины прошлись маршем по Зенице, где сегодня наша национальная команда проведет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

Украинские болельщики в Боснии

Матч на стадионе "Билино Поле" начнется в 21:45. Трансляция Босния – Украина уже доступна на нашем сайте.

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[OLLTV text=Трансляцию матча Босния – Украина; link=https://cutt.ly/IE55ZMK;]

Местные болельщики проигнорировали поединок своей сборной, а вот украинцы не поленились приехать поддержать национальную команду.

Как сообщает sportsport.ba, приезд украинских болельщиков вначале вообще не планировался, но футбольным ассоциациям удалось договориться о небольшом количестве.

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Таким образом, в Зеницу прибыло около 200 украинских болельщиков. Незадолго до матча они прошлись маршем по городу, заряжали национальные лозунги, пели "Червону руту" и не забыли о знаменитом заряде о Путине.

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Напомним, что Босния уже лишилась шансов на выход в плей-офф, а вот Украине необходимо обязательно выигрывать. Но это еще не все – даже в случае победы украинцам придется оглядываться на результат матча Финляндия – Франция.