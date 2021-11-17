Роналду чи чемпіони Європи? Виберіть суперника для України у плей-офф ЧС-2022

Збірна України пробилася у стикові матчі світової першості 2022 року. Суперника наша команда дізнається після жеребкування 26 листопада.
Вже точно відомо, що українці не зіграють проти Росії. Серед потенційних наших противників – Португалія з Кріштіану Роналду; чинні чемпіони Європи італійці; шведи, яких ми пройшли в 1/8 фіналу Євро-2020; а також міцні шотландці та валлійці.
Кого б ви хотіли побачити суперником України? Зробіть свій вибір у нашому голосуванні.
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Міні-турнір за три путівки на ЧС, що залишилися, в Катар пройде в березні 2022 року. Півфінали заплановані на 24/25 березня, фінали – на 28/29 березня.
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