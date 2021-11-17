Лет на пять постарел: эмоции Петракова после выхода сборной в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Украины на выезде обыграла Боснию и Герцеговину, а в параллельном матче Финляндия уступила Франции. Это позволило наше команде подняться на вторую строчку. Видео голов и обзор матча Босния – Украина.
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После встречи Александр Петраков не сдерживал эмоции и тяжело подбирал слова.
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"Очень доволен. Хочу поздравить своих парней, тренерский штаб, который много сделал, президента за то, что поверил в меня и поддерживал. Также поздравляю всех болельщиков, простых людей.
Это была нервная игра. На результат. Довбик вышел и забил? А еще не забил… Хорошо парни вышли на замену. Ни к кому нет вопросов. Все молодцы.
Эти три месяца были самые тяжелые в моей футбольной жизни. Пройти снова – это очень тяжело. Лет на пять постарел. Но я очень доволен. Уже адаптировался.
Плей-офф? Никаких планов у меня нет. Я исполняющий обязанности. Что будет дальше я не знаю. Ничего не могу ответить. Это мы сделали только 50%.
Далее будет жеребьевка, тяжелые соперники, но парни ничего не боятся. Коллектив очень хороший. Кто бы ни был – мы будем играть. У нас есть цель – поехать в Катар", – сказал Петраков в эфире канала Футбол-1.