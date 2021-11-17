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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
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Лет на пять постарел: эмоции Петракова после выхода сборной в плей-офф ЧМ-2022

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 ноября, 00:26
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал эмоциональное интервью после выхода команды в плей-офф ЧМ-2022 благодаря победе в Боснии
Тренер сборной Украины Александр Петраков
Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

Сборная Украины на выезде обыграла Боснию и Герцеговину, а в параллельном матче Финляндия уступила Франции. Это позволило наше команде подняться на вторую строчку. Видео голов и обзор матча Босния – Украина.

Читайте также: Украина в плей-офф ЧМ: с кем сыграем и когда будут разыгрывать последние путевки в Катар

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После встречи Александр Петраков не сдерживал эмоции и тяжело подбирал слова.

"Очень доволен. Хочу поздравить своих парней, тренерский штаб, который много сделал, президента за то, что поверил в меня и поддерживал. Также поздравляю всех болельщиков, простых людей.

Украины вырвали путевку в плей-офф ЧМ-2022
Украины вырвали путевку в плей-офф ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Это была нервная игра. На результат. Довбик вышел и забил? А еще не забил… Хорошо парни вышли на замену. Ни к кому нет вопросов. Все молодцы.

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Эти три месяца были самые тяжелые в моей футбольной жизни. Пройти снова – это очень тяжело. Лет на пять постарел. Но я очень доволен. Уже адаптировался.

Тренер сборной Украины Петраков
Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Плей-офф? Никаких планов у меня нет. Я исполняющий обязанности. Что будет дальше я не знаю. Ничего не могу ответить. Это мы сделали только 50%.

Далее будет жеребьевка, тяжелые соперники, но парни ничего не боятся. Коллектив очень хороший. Кто бы ни был – мы будем играть. У нас есть цель – поехать в Катар", – сказал Петраков в эфире канала Футбол-1.

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