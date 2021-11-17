УЕФА не позволит Украине сыграть против России в плей-офф ЧМ-2022

Стало известно с кем украинцы могут встретиться в стыковых матчах за выход на мировое первенство в Катаре

Матча Украина - Россия не будет / Фото: REUTERS

Сборная Украины пробилась в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года. Жеребьевка состоится 26 ноября.

Наша команда попала в число несеяных сборных. Среди потенциальных соперников команды Александра Петракова – Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс.

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Среди сеяных есть еще одна сборная – России. Но по регламенту жеребьевки сборные России и Украины не смогут составить пару соперников. Решение о разведении команд принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – оккупация Крыма и война на Донбассе.

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Кто уже вышел на ЧМ-2022 от Европы

Сербия Испания Швейцария Франция Бельгия Дания Хорватия Англия Германия Нидерланды

Мини-турнир за оставшиеся три путевки на ЧМ в Катар пройдет в марте 2022 года. Полуфиналы запланированы на 24/25 марта, финалы – на 28/29 марта.