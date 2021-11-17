У Росії вимагають матчу з Україною

Тільки на нейтральному полі – заява колишньої першої ракетки світу росіянина Євгена Кафельникова

Україна не зіграє з Росією в плей-оф ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Найкращий у минулому тенісист світу росіянин Євген Кафельников розкритикував рішення ФІФА та УЄФА розвести збірні України та Росії при жеребкуванні плей-оф за вихід на ЧС-2022

"Я категорично проти того, щоб Росію та Україну розводили між собою на етапах стикових матчів на ЧС чи ЧЄ з футболу. Потрібно грати в цьому разі на нейтральних полях, це моя думка", – написав Кафельников у своєму Twitter.

Зазначимо, рішення про розведення команд ухвалено виконкомом УЄФА та підтверджено ФІФА. Причина – окупація Росією Криму та війна на Донбасі.

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Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також завдяки тому, що у паралельному матчі Фінляндія програла Франції 0:2.

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія, Шотландія, Італія, Швеція чи Уельс.