Сильно не радуемся: реакция вратаря сборной Украины после победы над Боснией

Сборная Украины обыграла Боснию и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Победа над боснийцами стала возможной во многом благодаря вратарю нашей команды.
В конце первого тайма Георгий Бущан сделал просто невероятный сейв, когда достал мяч на линии ворот.
"На автомате сделал сейв. Игровой момент. А если бы было добивание, то сказали, что Бущан отбил перед собой. Точно говорили бы, что я перед собой отбил.
Если оглядываться назад, то обыграй мы Финляндию и Казахстан, то могли бы с первого места выходить. Сильно не радуемся, ждем жребий, где сильные команды", – цитирует Бущана sport.ua.
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