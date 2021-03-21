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Спортивный канал завлекает зрителей сексуальной ведущей: полюбуйтесь ее формами

21 марта, 12:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Химена Санчес – главная красотка мексиканского телевидения

Спортивные каналы нередко завлекают мужскую аудиторию горячими телеведущими. Не стал исключением и мексиканское подразделение FOX Sports, пригласившее очаровательную Химену Санчес. Можно не сомневаться, что благодаря красотке с эффектными формами рейтинги канала поползли вверх.

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ведущая девушка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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