Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"Ничего более сексуального не видел": красотка Юлия Левченко чувственно оголилась в Египте

20 марта, 20:21

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Поклонники просили об этом легкоатлетку, и она осуществила их желание

Очаровательная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, вернувшаяся из теплого Египта, опубликовала пост, которого так ждали ее фолловеры. А именно – со своей фигурой в полный рост.

Реклама

Когда Левченко поделилась снимком в чалме из Хургады, ее поклонники восхитились: "Вау! Какая красотка!", но добавили: "Вот бы еще ножки показала".

И Юлия, выдержав паузу, осуществила желание своих подписчиков. Ожидание того стоило. От видео, обнародованного красоткой в Instagram, и правду перехватывает дыхание. Стоя в одном купальнике, спортсменка соблазнительно сбросила с себя шаль...

"Жизнь прекрасна", – такой хештег к этому видео сделала Юлия Левченко

Реклама

Фолловеры же рассыпались в комплиментах ее красоте:

  • Ой, Юль, ну какие ж у тебя красивые ноги
  • Самое красивое существо, когда-либо жившее на планете
  • Это самое сексуальное, что я видел

Читайте также: Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг

Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше 23-летняя уроженка Донецкой области Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, которая периодически о себе напоминала. Летом серебряная призерка чемпионата мира-2017 собирается выступить на Олимпийских играх в Токио.

Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины Видео: Instagram
Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика спортсменка Юлия Левченко WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Дерзкая в мини-юбке": такой вы нашу дзюдоистку-красавицу еще не виделиДругие
"Секунда несдержанности": Жан Беленюк попал в Лукьяновское СИЗОДругие
"Какая боль! Девушки вздрогнули": гимнаст Верняев получил снарядом между ногДругие
Просто золотая рыбка: прыгунья-красавица засветилась в купальнике в Египте
Просто золотая рыбка: прыгунья-красавица засветилась в купальнике в ЕгиптеДругие
Наконец-то взялась за голову: дзюдоистка-красавица показала свое основное занятие
Наконец-то взялась за голову: дзюдоистка-красавица показала свое основное занятиеДругие
Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спорта
Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять