"Ничего более сексуального не видел": красотка Юлия Левченко чувственно оголилась в Египте

Поклонники просили об этом легкоатлетку, и она осуществила их желание

Очаровательная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, вернувшаяся из теплого Египта, опубликовала пост, которого так ждали ее фолловеры. А именно – со своей фигурой в полный рост.

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Когда Левченко поделилась снимком в чалме из Хургады, ее поклонники восхитились: "Вау! Какая красотка!", но добавили: "Вот бы еще ножки показала".

И Юлия, выдержав паузу, осуществила желание своих подписчиков. Ожидание того стоило. От видео, обнародованного красоткой в Instagram, и правду перехватывает дыхание. Стоя в одном купальнике, спортсменка соблазнительно сбросила с себя шаль...

"Жизнь прекрасна", – такой хештег к этому видео сделала Юлия Левченко

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Фолловеры же рассыпались в комплиментах ее красоте:

Ой, Юль, ну какие ж у тебя красивые ноги

Самое красивое существо, когда-либо жившее на планете

Это самое сексуальное, что я видел

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Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше 23-летняя уроженка Донецкой области Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, которая периодически о себе напоминала. Летом серебряная призерка чемпионата мира-2017 собирается выступить на Олимпийских играх в Токио.

Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины Видео: Instagram

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