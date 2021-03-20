Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото

Сама виновница торжества танцевала в драных колготках и лакомилась салом

Жена полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко Маргарита, которая недавно игриво разлеглась в ванне на юбилее Сергея Кривцова, эмоционально отметила и свой собственный день рождения.

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Об этом Маргарита рассказала у себя в Instagram, поделившись снимком, на котором количество красоток на один квадратный метр просто зашкаливает! Всего одной девушки не хватило для полной футбольной команды...

"Хороший день рождения – тот, на котором сфоткаться не успел ни с гостями, ни с мужем. Зато поужинать бутербродом с салом, ловить виноград, танцевать босиком в драных колготках, всему виной кольцо, блин – это я успела", – призналась Маргарита Степаненко

"Обычно мне не везет с днями рождениями, муж всегда на играх, в прошлом году локдаун за два дня, а в этом, видимо, Вселенная услышала мой скулеж и мне очень повезло. Отжали с девчатами на три недели вперед, еще и вовремя разошлись. Только мы так умеем, мамаситы – они такие", – добавила счастливая именинница

Реклама Тарас Степаненко и его жена Маргарита / Фото: Instagram

Напомним, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей – Ярослава (7 лет), Святослава (6 лет) и Мирона (3 года). Старшего родители назвали в честь Ярослава Мудрого и прошлой осенью отдали в Международную французскую школу в Киеве.

Кстати, на днях в своем дебютном TikTok жена Степаненко показала, как появляются дети.

Смотрите, как забивает Тарас Степаненко

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