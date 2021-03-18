Показала тело и отпала челюсть! Фото с перцем от шеф-повара украинского гиганта

В сентябре один из двух украинских баскетболистов НБА Алексей Лэнь показал свою новую девушку. 27-летний центровой, который на тот момент выступал за "Сакраменто Кингз", признался, что встречается с шеф-поваром из Атланты Анжелой. Однако в последнее время девушка выкладывает откровенные фото, на которых нет баскетболиста.

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Отметим, что пара вместе провела День Благодарения, однако вскоре Лэнь перебрался сначала в "Торонто", а затем снова вернулся в США. В "Вашингтоне" украинцу предложили 2,3 миллиона долларов за год. И он согласился. Однако, судя по всему, переезды разрушили отношения с Анджелой. Либо они хорошо скрывают продолжение своего романа.

Напомним, ранее Алексей встречался с темнокожей баскетболисткой Эссенс Таунсенд, с которой познакомился в студенческие годы. Его рост – 216 см. В последнее время Лэнь не афишировал свою личную жизнь, да и фото Анжелы через некоторое время исчезло из его "истории" в Instagram.

Ранее украинского баскетболиста выменяли на восходящую звезду НБА.

Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

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