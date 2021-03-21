Спортивний канал залучає глядачів сексуальною ведучою: помилуйтеся її формами

Спортивні канали нерідко залучають чоловічу аудиторію гарячими телеведучими. Не став винятком і мексиканський підрозділ FOX Sports, запросивши чарівну Химену Санчес. Можна не сумніватися, що завдяки красуні з ефектними формами рейтинги каналу поповзли вгору.

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