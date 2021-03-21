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Спортивний канал залучає глядачів сексуальною ведучою: помилуйтеся її формами

21 березня, 12:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Хімена Санчес – головна красуня мексиканського телебачення

Спортивні канали нерідко залучають чоловічу аудиторію гарячими телеведучими. Не став винятком і мексиканський підрозділ FOX Sports, запросивши чарівну Химену Санчес. Можна не сумніватися, що завдяки красуні з ефектними формами рейтинги каналу поповзли вгору.

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ведуча дівчина WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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