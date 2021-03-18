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Роскошная модель отшила звезду "Реала" и даже заблокировала в социальных сетях

18 марта, 17:00

Елена Павлова Елена Павлова

Куртуа достал горячую испанку своими настойчивыми ухаживаниями

В последнее время вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа славится больше своими любовными похождениями, чем игрой. Звездный конкурент украинца Андрея Лунина угодил в скандал из-за ухаживания за моделью. Хотя лишь в январе Куртуа завел роман с "королевой соблазнов". Голкипера охмурила участница испанского реалити-шоу Майка Ривера.

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Тибо Куртуа

Тибо Куртуа / Фото: Reuters

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Теперь же, по информации испанских СМИ, бельгийский вратарь сохнет по Instagram-модели – Лиз Эмилиано. Он буквально завалил девушку сообщениями. Однако горячая брюнетка не заинтересовалась футболистом.

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Сначала Лиз Девушка просто игнорировала все сообщения Куртуа. Но потом не выдержала и удалили голкипера из друзей, а свой аккаунт в социальной сети и вовсе закрыла. Как бы еще не обвинила Тибо в преследовании.

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Ранее украинский футболист, ничего не делая, "обманул" вратаря за 75 млн евро. Руслан Малиновский, даже не касаясь мяча, сыграл решающую роль в голе "Аталанты" в ворота "Реала".

Смотрите, как Куртуа играл в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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