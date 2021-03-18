Розкішна модель відшила зірку "Реала" і навіть заблокувала в соціальних мережах

Останнім часом воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа славиться більше своїми любовними пригодами, ніж грою. Зоряний конкурент українця Андрія Луніна потрапив в скандал через залицяння до моделі. Хоча лише в січні Куртуа завів роман з "королевою спокус". Голкіпера звабити учасниця іспанського реаліті-шоу Майка Рівера.
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Тепер же, за інформацією іспанських ЗМІ, бельгійський воротар сохне за Instagram-моделллю – Ліз Еміліано. Він буквально завалив дівчину повідомленнями. Однак гаряча брюнетка не зацікавилася футболістом.
Спочатку Ліз Дівчина просто ігнорувала всі повідомлення Куртуа. Але потім не витримала і видалили голкіпера з друзів, а свій аккаунт у соціальній мережі і зовсім закрила. Як би ще не звинуватила Тібо в переслідуванні.
Раніше український футболіст, нічого не роблячи, "обдурив" воротаря за 75 млн євро. Руслан Малиновський, навіть не торкаючись м'яча, зіграв вирішальну роль в голі "Аталанти" в ворота "Реала".
Дивіться, як Куртуа грав у Лізі чемпіонів
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