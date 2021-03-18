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Розкішна модель відшила зірку "Реала" і навіть заблокувала в соціальних мережах

18 березня, 17:00

Олена Павлова Олена Павлова

Куртуа дістав гарячу іспанку своїми наполегливими залицяннями

Останнім часом воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа славиться більше своїми любовними пригодами, ніж грою. Зоряний конкурент українця Андрія Луніна потрапив в скандал через залицяння до моделі. Хоча лише в січні Куртуа завів роман з "королевою спокус". Голкіпера звабити учасниця іспанського реаліті-шоу Майка Рівера.

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Тібо Куртуа

Тібо Куртуа / Фото: Reuters

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Тепер же, за інформацією іспанських ЗМІ, бельгійський воротар сохне за Instagram-моделллю – Ліз Еміліано. Він буквально завалив дівчину повідомленнями. Однак гаряча брюнетка не зацікавилася футболістом.

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Спочатку Ліз Дівчина просто ігнорувала всі повідомлення Куртуа. Але потім не витримала і видалили голкіпера з друзів, а свій аккаунт у соціальній мережі і зовсім закрила. Як би ще не звинуватила Тібо в переслідуванні.

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Раніше український футболіст, нічого не роблячи, "обдурив" воротаря за 75 млн євро. Руслан Малиновський, навіть не торкаючись м'яча, зіграв вирішальну роль в голі "Аталанти" в ворота "Реала".

Дивіться, як Куртуа грав у Лізі чемпіонів

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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