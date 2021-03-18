Спекотна іспанка розбила шлюб російського футболіста-кримінальника

Розлучення року в російському футболі. Скандальний півзахисник "Ростова" Павло Мамаєв, котрий не так давно рік відсидів за ґратами за побиття чиновника в кафе, кинув свою дружину Алану заради іспанської моделі Ірен Гарсії.
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На початку березня Алана на своїй сторінці в Instagram опублікувала дані іспанки, заявивши, що її чоловік "почав гуляти" на зборах "Ростова" в Марбельї. Росіянка попросила фоловерів встановити особу коханки Павла. З'ясувалося, що номер телефону належить Ірен Гарсії Морено, на яку відразу обрушився шквал образ від підписників Мамаєвої.
Павло і Алана Мамаєви. Фото – Instagram
Закілька днів Ірен Гарсія повідомила, що футболіст не просто "загуляв" – вона чекає дитину від Мамаєва, на підтвердження чого опублікувала фотографію позитивного тесту на вагітність.
А незабаром Алана Мамаєва заявила, що вони з Павлом розлучаються: "Я не претендую на розділ майна, не прошу аліментів, дозволяю бачити дітей в будь-який час дня і ночі. Все за взаємної згоди. Розлучаємося мирно і без скандалів".
Але як уже тут без скандалів?
Якщо Алана Мамаєва приїде до Іспанії, її можуть запроторити до в'язниці на три роки за погрози новій коханій Павла.
"Я зустріла його в Марбельї, – розповіла сьогодні в коментарі "СтарХіт" Ірен Гарсія. – Не знала, що він одружений, нізащо б не пішла з ним на побачення, якби була в курсі. Я людина традиційних поглядів. Пізніше ми почали довіряти один одному, він був дуже щирий зі мною, сказав, що сидів у тюрмі. Павло – справжній джентльмен, ми закохалися один в одного"
"Я була здивована. Вона (дружина Павла) опублікувала мою адресу, телефон, паспорт в соціальній мережі, а пізніше все це з'явилося в ЗМІ"
"Вона мені всерйоз погрожувала – я в паніці. Зараз мої адвокати вже працюють над тим, щоб ця жінка не змогла уникнути суду, якщо приїде до Іспанії. Ніколи ні в чому не звинувачувала Павла і не буду цього робити. Решта дуже особисте, мабуть, промовчу"
Хто ж така Ірен Гарсія? Іспанці 28 років, вона надає юридичні консультації. А ще регулярно балує своїх фоловерів гарячими фото. Дивіться, яка красуня розбила шлюб Мамаєва:
Нагадаємо, восени 2018 року Олександр Кокорін, його молодший брат Кирило, Павло Мамаєв, а також їхній друг Олександр Протасовицький стали учасниками двох бійок в Москві, зокрема, побивши московського чиновника.
У травні 2019 року було озвучено вирок футболістам Кокоріну і Мамаєву. Суд засудив Мамаєва до 1 року і 5 місяців, а Кокоріна – до 1 року і 6 місяців колонії загального режиму.
Однак уже 6 вересня того ж року Кокоріна і Мамаєва звільнили з в'язниці – умовно-достроково, після чого обидва відновили футбольну каьеру.
Нещодавно дебошир Кокорін перейшов до "Фіорентини".
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