Український футболіст, нічого не роблячи, "обдурив" воротаря за 75 млн євро

Руслан Маліновський, навіть не торкаючись до м'яча, зіграв вирішальну роль в голі "Аталанти" у ворота "Реала"

Воротар "Реала" Тібо Куртуа розповів, чому не зміг парирувати штрафний удар "Аталанти" у вчорашньому матчі Ліги чемпіонів. За словами бельгійського голкіпера, він чекав, що лівою ногою проб'є Руслан Маліновський, а тому з запізненням відреагував, коли до м'яча замість українця приклався своєю правою колумбієць Луїс Мюріель.

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"Ми прекрасно грали в обороні, що стосується гола Мюріеля... Насправді я думав, що Маліновський буде бити в мій кут. І пізніше Руслан сказав мені, що такою і була задумка. Але Мюріель побачив моє розташування і завдав блискучого удару в дальній кут", – цитує сайт УЄФА одного з найдорожчих воротарів світового футболу Тібо Куртуа, якого аналітики Transfermarkt оцінюють в 75 млн євро

Відео голу "Аталанти"

Реклама Тібо Куртуа / Фото: Reuters

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, незважаючи на ефектний гол зі штрафного, "Аталанта" програла "Реалу" 1:3 в матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів і вибула з єврокубків.

Отже, в Лізі чемпіонів залишаються двоє українців – Олександр Зінченко, який з "Манчестер Сіті" напередодні обіграв "Боруссію" з Менхенгладбаха 2:0, і запасний воротар "Реала" Андрій Лунін.

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Додамо, що саме Маліновського визнали найкращим гравцем "Аталанти" в матчі з "Реалом".

Огляд матчу "Реал" – "Аталанта" (3:1)

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