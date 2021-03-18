Знойная испанка разбила брак российского футболиста-уголовника

Испанка Ирен Гарсия беременна от Павла Мамаева, а его жену грозится упечь за решетку

Развод года в российском футболе. Скандальный полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, не так давно год отсидевший за решеткой за избиение чиновника в кафе, бросил свою жену Алану ради испанской модели Ирен Гарсии.

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В начале марта Алана на своей странице в Instagram опубликовала данные испанки, заявив, что ее супруг "начал гулять" на сборах "Ростова" в Марбелье. Россиянка попросила фолловеров установить личность любовницы Павла. Выяснилось, что номер телефона принадлежит Ирен Гарсии Морено, на которую тут же обрушился шквал оскорблений от подписчиков Мамаевой.

Павел и Алана Мамаевы. Фото – Instagram

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Спустя несколько дней Ирен Гарсия сообщила, что футболист не просто "загулял" – она ждет ребенка от Мамаева, в подтверждение чего опубликовала фотографию положительного теста на беременность.

А вскоре Алана Мамаева заявила, что они с Павлом разводятся: "Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Разводимся мирно и без скандалов".

Однако куда уж тут без скандалов?

Если Алана Мамаева приедет в Испанию, ее могут упечь в тюрьму на три года за угрозы новой возлюбленной Павла.

"Я встретила его в Марбелье, – рассказала сегодня в комментарии "СтарХит" Ирен Гарсия. – Не знала, что он женат, никогда бы не пошла с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел – настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга"

"Я была удивлена. Она (жена Павла) опубликовала мой адрес, телефон, паспорт в социальной сети, а позже все это появилось в СМИ"

"Она мне всерьез угрожала – я в панике. Сейчас мои адвокаты уже работают над тем, чтобы эта женщина не смогла избежать суда, если приедет в Испанию. Никогда ни в чем не обвиняла Павла и не буду этого делать. Остальное очень личное, пожалуй, промолчу"

Кто же такая Ирен Гарсия? Испанке 28 лет, она осуществляет юридические консультации. А еще регулярно балует своих фолловеров горячими фото. Смотрите, какая красотка разбила брак Мамаева:

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Напомним, осенью 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в Москве, в частности, избив московского чиновника.

Кокорин и Мамаев / Фото: Twitter

В мае 2019 года был озвучен приговор футболистам Кокорину и Мамаеву. Суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам, а Кокорина – к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

Однако уже 6 сентября того же года Кокорина и Мамаева освободили из тюрьмы – условно-досрочно, после чего оба возобновили футбольную каьеру.

Недавно дебошир Кокорин перешел в "Фиорентину".

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