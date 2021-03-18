Українська
$ 27,7
32,99
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Раком – не мое": звездная жена футболиста УПЛ попросила очень деликатного совета

18 марта, 13:29

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Супруга полузащитника "Александрии" Максима Третьякова никак не может разродиться

Жена забивного полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Лиза начинает бить тревогу. Напомним, беременная красотка хотела родить 11 марта, но уже неделя прошла с тех пор, а малыш по-прежнему в животике.

"Девочки, делитесь, кому какие методы помогли запустить родовую деятельность?! Алкоголь не предлагать, о сексе знаю, полы мыть раком тоже не мое", – написала у себя в Instagram Лиза Третьякова

Реклама

Лиза Третьякова

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

"В прошлый раз стимулировали в 41 неделю и резко начался настоящий адок, а в этот раз – никаких стимуляций, все хочу максимально естественно", – добавила Лиза Третьякова

Ранее Лиза Третьякова рассказывала, что ее астролог высчитала ей четыре самые реальные даты родов – это 8, 11, 18 и 31 марта. Брюнетке хотелось бы пораньше, потому что: "До 31-го я точно развалюсь".

Реклама

Лиза Третьякова

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Лиза и Максим Третьяковы
Реклама

Лиза и Максим Третьяковы / Фото: Instagram

Читайте также: "Мечтал пить Cristal, но вспомнил про 40 недель беременности": бомба от жены футболиста

Напомним, пара уже воспитывает дочку Сабрину, теперь они ждут мальчика.

Добавим, что Лиза Третьякова – самая популярная из жен футболистов украинского чемпионата. У девушки – 215 тысяч подписчиков.

Смотрите, как забивает Максим Третьяков

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

роды WAGs жена футболиста Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортером
Ушел от жены, больной раком: топ-вратарь Испании разводится с самым сексуальным репортеромФутбол
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место
Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное местоФутбол
Голая модель,
Голая модель, "желавшая отдаться Роналду", опубликовала фото на грани фолаФутбол
Российские судьи отказались встать на колено вместе с Зинченко: попахивает скандалом
Российские судьи отказались встать на колено вместе с Зинченко: попахивает скандаломЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять