И это мама двух детей? Жена экс-вратаря Динамо восхитила формами на фото сзади

Супруга бывшего вратаря киевского Динамо, а ныне кипера аварийского Аль-Фатеха Максима Коваля Карина опубликовала у себя в Instagram два фото, из которых попросила своих подписчиков выбрать лучшее.
На первом Карина в летнем топике – спереди по пояс, на втором – сзади, но уже почти в полный рост, хвастается своими ножками.
"Зая, что за вопрос? Конечно, второе фото – лучше!" – пишут Карине Левинской ее фолловеры
Другие в восхищении добавляют: "Шикарная! И это – мама двух детей?"
Напомним, в июле 2015 года Максим Коваль и Карина Левинская впервые стали родителями. У них родилась дочка Мия.
А три месяца назад жена Коваля родила сына Тео.
"Из будущей тещи я превратилась еще и в будущую свекровь", – шутит жена голкипера
И интригующе добавляет: "Пересматриваю фотографии с родов и понимаю, что хочу третьего".
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