Неугомонная! Жена экс-вратаря Динамо, родив второго ребенка, тут же захотела третьего

Пока что у Максима Коваля и Карины Левинской "ничья" – одна девочка и один мальчик

Супруга бывшего вратаря Динамо, а ныне аравийского Аль-Фатеха Максима Коваля экс-модель Карина Левинская не намерена останавливаться на двух детях.

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Напомним, 26 февраля 28-летний Коваль во второй раз стал отцом. Карина родила ему сына-великана (57 см), которого назвали Теодором. Он стал вторым ребенком супругов, у которых подрастает 5-летняя дочка Мия.

"Из будущей тещи я превратилась еще и в будущую свекровь", – пошутила тогда жена голкипера

И вот, не прошло и полтора месяца после появления на свет Тео, как неугомонная Карина Левинская призналась у себя в Instagram: "Пересматриваю фотографии с родов и понимаю, что хочу третьего".

"Дорогая, могу одного дать на выходные. Посмотрим, как скоро ты захочешь третьего", – тут же предложила Карине одна из ее подруг

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На что жена экс-кипера Динамо ответила: "Только, пожалуйста, вместе с твоей суперняней".

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Напомним, Коваль стал полноценным игроком Аль-Фатеха в июле 2019 года. До этого голкипер провел там сезон на правах аренды. С Динамо он дважды брал в чемпионате Украины "серебро".

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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