Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

І це мама двох дітей? Дружина ексворотаря Динамо вразила формами на фото ззаду

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
27 травня, 07:27
Копіювати лінк
Карина Левинська в шикарній формі за три місяці після того, як народила Максиму Ковалю сина Тео. У пари також є дочка Мія. Але дівчина хоче і третю дитину
Дружина Максима Коваля Карина
Дружина Максима Коваля Карина / Фото: Instagram

Дружина колишнього воротаря київського Динамо, а нині кіпера аварійского Аль-Фатеха Максима Коваля Карина опублікувала у себе в Instagram два фото, з яких попросила своїх підписників вибрати краще.

На першому Карина в літньому топіку – спереду до пояса, на другому – ззаду, але вже майже в повний зріст, хвалиться своїми ніжками.

"Заю, що за питання? Звичайно, друге фото – краще!" – пишуть Карині Левинській її фоловери

Інші в захопленні додають: "Шикарна! І це – мама двох дітей?"

Нагадаємо, в липні 2015 року Максим Коваль та Карина Левинська вперше стали батьками. У них народилася дочка Мія.

А три місяці тому дружина Коваля народила сина Тео.

Максим Коваль і його родина
Максим Коваль і його родина / Фото: Instagram

"З майбутньої тещі я перетворилася ще й на майбутню свекруху", – жартує дружина голкіпера

І інтригуюче додає: "Переглядаю фотографії з пологів і розумію, що хочу третю дитину".

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти