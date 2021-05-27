І це мама двох дітей? Дружина ексворотаря Динамо вразила формами на фото ззаду

Дружина колишнього воротаря київського Динамо, а нині кіпера аварійского Аль-Фатеха Максима Коваля Карина опублікувала у себе в Instagram два фото, з яких попросила своїх підписників вибрати краще.
На першому Карина в літньому топіку – спереду до пояса, на другому – ззаду, але вже майже в повний зріст, хвалиться своїми ніжками.
"Заю, що за питання? Звичайно, друге фото – краще!" – пишуть Карині Левинській її фоловери
Інші в захопленні додають: "Шикарна! І це – мама двох дітей?"
Нагадаємо, в липні 2015 року Максим Коваль та Карина Левинська вперше стали батьками. У них народилася дочка Мія.
А три місяці тому дружина Коваля народила сина Тео.
"З майбутньої тещі я перетворилася ще й на майбутню свекруху", – жартує дружина голкіпера
І інтригуюче додає: "Переглядаю фотографії з пологів і розумію, що хочу третю дитину".
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