І це мама двох дітей? Дружина ексворотаря Динамо вразила формами на фото ззаду

Карина Левинська в шикарній формі за три місяці після того, як народила Максиму Ковалю сина Тео. У пари також є дочка Мія. Але дівчина хоче і третю дитину

Дружина Максима Коваля Карина / Фото: Instagram

Дружина колишнього воротаря київського Динамо, а нині кіпера аварійского Аль-Фатеха Максима Коваля Карина опублікувала у себе в Instagram два фото, з яких попросила своїх підписників вибрати краще.

На першому Карина в літньому топіку – спереду до пояса, на другому – ззаду, але вже майже в повний зріст, хвалиться своїми ніжками.

"Заю, що за питання? Звичайно, друге фото – краще!" – пишуть Карині Левинській її фоловери

Інші в захопленні додають: "Шикарна! І це – мама двох дітей?"

Нагадаємо, в липні 2015 року Максим Коваль та Карина Левинська вперше стали батьками. У них народилася дочка Мія.

А три місяці тому дружина Коваля народила сина Тео.

Максим Коваль і його родина / Фото: Instagram

"З майбутньої тещі я перетворилася ще й на майбутню свекруху", – жартує дружина голкіпера

І інтригуюче додає: "Переглядаю фотографії з пологів і розумію, що хочу третю дитину".