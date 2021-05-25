Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Как Джей Ло, только горячее! Жена форварда сборной Украины – в соблазнительных трусиках

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 мая, 14:06
Копировать ссылку
Супруга нападающего Гента Романа Яремчука Кристина показала, что пребывает в отличной форме. Такой же ждем теперь и от ее мужа-бомбардира на Евро
Жена Рома Яремчука Кристина
Жена Рома Яремчука Кристина / Фото: Instagram

В последнем матче клубного сезона за бельгийский Гент основной форвард сборной Украины Роман Яремчук получил травму, к счастью, оказавшуюся несерьезной. Тем не менее, в какой именно форме сейчас забивной "буйвол", мы увидим уже в оставшихся спаррингах перед Евро и на самом чемпионате Старого Света.

А вот супруга Романа Яремчука Кристина уже показала, что пребывает в шикарной форме. Красотка опубликовала в Instagram фото в открытой блузке и трусиках с высокой посадкой, в комментариях к которому подписчики девушки сравнивают ее с Дженнифер Лопес, но называют ее еще горячее.

Напомним, что летом 2019 года Роман Яремчук стал отцом. В одной из киевских клиник его жена Кристина родила сына.

Смотрите больше фото Кристины Яремчук

В тренде

Читайте также:

Смотрите, как забивает Роман Яремчук

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять