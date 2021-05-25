Как Джей Ло, только горячее! Жена форварда сборной Украины – в соблазнительных трусиках

В последнем матче клубного сезона за бельгийский Гент основной форвард сборной Украины Роман Яремчук получил травму, к счастью, оказавшуюся несерьезной. Тем не менее, в какой именно форме сейчас забивной "буйвол", мы увидим уже в оставшихся спаррингах перед Евро и на самом чемпионате Старого Света.
А вот супруга Романа Яремчука Кристина уже показала, что пребывает в шикарной форме. Красотка опубликовала в Instagram фото в открытой блузке и трусиках с высокой посадкой, в комментариях к которому подписчики девушки сравнивают ее с Дженнифер Лопес, но называют ее еще горячее.
Напомним, что летом 2019 года Роман Яремчук стал отцом. В одной из киевских клиник его жена Кристина родила сына.
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Смотрите, как забивает Роман Яремчук