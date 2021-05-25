Пышногрудая звезда ММА – в эротическом белье: ее муж накануне истекал кровью

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант некоторое время не баловала своих подписчиков откровенным контентом. Видимо, в связи с тем, что все внимание сфокусировала на поединке своего мужа Остина Вандерфорда против Фабиана Эдвардса на вечере Bellator 259 в Анкасвилле.
Напомним, Вандерфорд получил рассечение и к концу боя был весь в крови, но судьи отдали ему победу.
Однако стоило отгреметь фанфарам в честь победы Вандерфорда, как его сексапильная супруга принялась за старое. Пейдж Ванзант опубликовала парочку снимков в эротическом белье, похваставшись пышной грудью и короной на голове.
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Впрочем, Пейдж можно назвать королевой красоты, но не октагона. Напомним, несколько последних поединков огненная Ванзант проиграла.
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