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Голая велосипедистка в ванне: фото, когда Люсия принадлежит только самой себе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
26 мая, 10:27
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Словацкая спортсменка Яворчекова позволила себе выпить шампанского в необычном месте – очередной огненный снимок от звезды Instagram
Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова
Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Популярная словацкая велосипедистка и Instagram-модель Люсия Яворчекова, количество подписчиков которой насчитывает 2,1 млн человек, опубликовала очередное откровенное фото.

Красотка показала, как принимает ванну, держа в руке бокал вина. Тело словачки на снимке лишь слегка прикрывает пена.

"Время для самой себя", – подписала этот снимок Люсия

  • "Mamma mia!"
  • "Невероятно сексуальна"
  • "Игривая девушка с игристым" – пишут в комментариях к фото поклонники Люсии Яворчековой

Напомним, ранее Люсия Яворчекова покрасовалась в самом диком бикини в истории велоспорта.

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