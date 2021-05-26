Голая велосипедистка в ванне: фото, когда Люсия принадлежит только самой себе

Популярная словацкая велосипедистка и Instagram-модель Люсия Яворчекова, количество подписчиков которой насчитывает 2,1 млн человек, опубликовала очередное откровенное фото.
Красотка показала, как принимает ванну, держа в руке бокал вина. Тело словачки на снимке лишь слегка прикрывает пена.
"Время для самой себя", – подписала этот снимок Люсия
- "Mamma mia!"
- "Невероятно сексуальна"
- "Игривая девушка с игристым" – пишут в комментариях к фото поклонники Люсии Яворчековой
Напомним, ранее Люсия Яворчекова покрасовалась в самом диком бикини в истории велоспорта.
Читайте также:
- "Силикон вываливается!" Ирине Морозюк досталось за откровенное фото
- "Королева Instagram" могла стать футболисткой, но после уговоров мамы ушла в модели
- Как Джей Ло, только горячее! Жена форварда сборной Украины – в соблазнительных трусиках
- Пышногрудая звезда ММА – в эротическом белье: ее муж накануне истекал кровью
- Украинская спортсменка сфотографировалась в купальнике и попросила выбрать лучшее фото