"Королева Instagram" могла стать футболисткой, но после уговоров мамы ушла в модели

Очаровательная американка Эбигейл Рэтчфорд могла стать футболисткой, но вынуждена была завязать с футболом из-за проблем со здоровьем, ее уговорила мама. Тем не менее девушка не бросила спорт окончательно и в школе входила в команду чирлидерш.
Эффектные внешние данные и харизма позволили Эбигейл выстроить успешную карьеру в модельном бизнесе. На сегодняшний день она является одной из самых известных бикини-моделей в мире, а в Сети ее называют не иначе как "Королевой Instagram".
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